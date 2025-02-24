Белал Мухаммад: дю Плесси — отстойный боец. Он никогда не дрался с жёсткими парнями

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад резко высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Если быть честным, думаю, Дрикус — отстойный боец. Я только что победил Леона Эдвардса, который шёл на длинной серии побед. А дю Плесси дрался с таким же отстойным бойцом, как он, Шоном Стриклендом, который победил Косту в жалком поединке. Дрикусу никогда не приходилось драться с жёсткими и голодными парнями, которые хороши в разных аспектах», — приводит слова Белала Мухаммада портал The Sports Rush.