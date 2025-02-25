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Майкл Чендлер: верю, что Макгрегор вернётся. Но деньги на это не поставил бы

Майкл Чендлер: верю, что Макгрегор вернётся. Но деньги на это не поставил бы
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер верит, что популярный ирландский боец UFC Конор Макгрегор в скором времени вернётся в октагон.

«В глубине души я считаю, что Конор должен вернуться к своему первому любимому делу. Всё, что у него есть, так или иначе может быть связано с UFC и с возможностью, которую организация ему предоставила.

Хочу ли я, чтобы моё наследие было таким же? В своём последнем бою он сломал ногу и совершил величайший камбэк в истории единоборств. Обманывал всех в течение нескольких лет, подписал контракт на бой со мной, а затем отказался, чтобы больше никогда не возвращаться. Я не думаю, что он хочет, чтобы его наследие было таким.

С другой стороны, я никогда не был на месте этого человека, поэтому не могу сказать, о чём Конор думает. В глубине души верю, что он вернётся в какой-то момент, но если бы я делал ставки, то не поставил бы на это», — сказал Чендлер в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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