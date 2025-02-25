Чендлер: через 7 недель Пимблетт столкнётся с самым серьёзным испытанием в своей карьере

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался в адрес топового английского бойца UFC Пэдди Пимблетта.

«Бой с Пэдди — большой. Для него это шанс попасть в десятку лучших. А для меня — возможность продемонстрировать вам, что в нашем виде спорта есть разные уровни.

Вы можете говорить о моём послужном списке, о моих победах и поражениях. Вы можете анализировать мою карьеру в UFC, но до сих пор я сражался только с бывшими чемпионами UFC и членами Зала славы UFC. Каждая моя неудача была связана с одним из этих великих бойцов.

Я проверю его смелость, чемпионский настрой, кардио и сердце. Уже через семь недель Пэдди столкнётся с самым серьёзным испытанием в своей жизни», — сказал Чендлер в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Бой между Чендлером и Пимблеттом состоится 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами и станет соглавным событием вечера.