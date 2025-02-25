Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол показал, как разминался перед выходом на реванш с Бетербиевым

Бивол показал, как разминался перед выходом на реванш с Бетербиевым
Комментарии

Новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол опубликовал видео последних минут в раздевалке перед выходом на реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Разминка до выхода на ринг», — написал Бивол в социальных сетях.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

Ранее Бетербиев обратился к болельщикам после первого поражения в карьере.

Материалы по теме
Артур Бетербиев обратился к болельщикам после поражения от Бивола

Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android