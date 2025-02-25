Бивол показал, как разминался перед выходом на реванш с Бетербиевым

Новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол опубликовал видео последних минут в раздевалке перед выходом на реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым.
«Разминка до выхода на ринг», — написал Бивол в социальных сетях.
Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.
Ранее Бетербиев обратился к болельщикам после первого поражения в карьере.
Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым