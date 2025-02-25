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Ядонг вошёл в топ-6 легчайшего веса UFC после победы над Сехудо

Ядонг вошёл в топ-6 легчайшего веса UFC после победы над Сехудо
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Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC Fight Night 252, прошедшего на минувших выходных в Сиэтле (США).

Китайский боец Сонг Ядонг поднялся на шестое место в рейтинге легчайшего веса (до 61 кг) после победы судейским решением над бывшим чемпионом организации в двух дивизионах американцем Генри Сехудо.

Американец Энтони Эрнандес поднялся на девятое место в рейтинге среднего веса (до 84 кг) после победы судейским решением над британцем Бренданом Алленом.

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