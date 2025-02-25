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Диего Лопес ответил Стерлингу, заявившему, что за титул UFC должен был драться Евлоев

Диего Лопес ответил Стерлингу, заявившему, что за титул UFC должен был драться Евлоев
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Бразилец Диего Лопес ответил бывшему чемпиону UFC американцу Алджамейну Стерлингу, заявившему, что вместо Лопеса за вакантный титул в полулёгком весе (до 65 кг) должен был драться россиянин Мовсар Евлоев.

«Я собираюсь драться за титул, потому что я самый активный парень в дивизионе. Потому что я принимаю бои, а не отказываюсь от них, как ты и твой друг Мовсар», — написал Лопес в социальных сетях.

Напомним, ранее руководство UFC объявило, что чемпион в полулёгком весе грузин Илия Топурия оставит пояс, за который на турнире UFC 314 сразятся Диего Лопес и Алекс Волкановски.

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