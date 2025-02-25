Теренс Кроуфорд оценил победу Бивола в реванше с Бетербиевым

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал победу Дмитрия Бивола в реванше с Артуром Бетербиевым.

«Выступление Бивола? Он справился хорошо, чуваки. Он выиграл бой. Какие изменения он сделал? Он был в лучшей форме. И он оставил всё в ринге. Он больше хотел победы», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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