Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд оценил победу Бивола в реванше с Бетербиевым

Теренс Кроуфорд оценил победу Бивола в реванше с Бетербиевым
Комментарии

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал победу Дмитрия Бивола в реванше с Артуром Бетербиевым.

«Выступление Бивола? Он справился хорошо, чуваки. Он выиграл бой. Какие изменения он сделал? Он был в лучшей форме. И он оставил всё в ринге. Он больше хотел победы», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме
Бивол перечислил возможных соперников после победы над Бетербиевым

Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android