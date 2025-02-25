Промоутер Бивола перечислил возможных соперников россиянина

Фрэнк Смит, генеральный директор промоутерской компании Matchroom Boxing, высказался о перспективах нового абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола.

«Ещё один вариант — это Канело Альварес. Я не говорю, что это следующий бой, у Канело свои планы… Дэвид Бенавидес? Лично я не считаю, что этот бой станет следующим.

Дмитрий будет драться с любым. Для него есть и британские бои с Каллумом Смитом и Энтони Ярдом. Вариантов много. Дмитрий много работал ради этого», — сказал Смит в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

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