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«Классика». Легендарный американский конферансье восхитился реваншем Бетербиев — Бивол

«Классика». Легендарный американский конферансье восхитился реваншем Бетербиев — Бивол
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Легендарный американский конферансье Майкл Баффер высказался о прошедшем реванше в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Вероятно, мы перейдём к трилогии. И это здорово. У большинства людей, с которыми я говорил, разница в счёте была больше, чем у судей. Классическая атака, защита, работа ног, контратаки… Это был великолепный бой», — сказал Баффер в интервью YouTube-каналу Box Nation.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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