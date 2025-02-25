«Классика». Легендарный американский конферансье восхитился реваншем Бетербиев — Бивол

Легендарный американский конферансье Майкл Баффер высказался о прошедшем реванше в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Вероятно, мы перейдём к трилогии. И это здорово. У большинства людей, с которыми я говорил, разница в счёте была больше, чем у судей. Классическая атака, защита, работа ног, контратаки… Это был великолепный бой», — сказал Баффер в интервью YouTube-каналу Box Nation.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.