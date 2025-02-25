Источник: Дэн Хукер снялся с боя с Джастином Гэтжи на UFC 313

Шестой номер рейтинга UFC австралиец Дэн Хукер снялся с поединка с бывшим претендентом на титул американцем Джастином Гэтжи, который должен был состояться на турнире UFC 313, сообщает издание Bloody Elbow.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 305 в августе, Хукер победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота.

Гэтжи не выступал с апреля 2024 года, когда на UFC 300 уступил нокаутом в пятом раунде бывшему чемпиону организации соотечественнику Максу Холлоуэю.

Ранее Гэтжи высказался о потенциальном бое с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым.

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