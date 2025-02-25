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Бриедис объяснил, почему трилогии Бивола и Бетербиева не будет

Бриедис объяснил, почему трилогии Бивола и Бетербиева не будет
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Трёхкратный чемпион мира латвиец Майрис Бриедис считает, что лидеры полутяжёлого веса (до 79,4 кг) россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол не проведут третий поединок.

«Трилогия может быть. Но вопрос: будет ли она? Я думаю, не будет, потому что Бетербиев не сможет подготовиться, если сейчас дадут короткий срок. Это 40 лет. Для боксёра, любого профессионального спортсмена это большой возраст», — сказал Бриедис на своём YouTube-канале.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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