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Тренер Бетербиева признался, что сказал ему Артур после реванша с Биволом

Тренер Бетербиева признался, что сказал ему Артур после реванша с Биволом
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Марк Рэмси, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, рассказал о беседе с россиянином после реванша с Дмитрием Биволом.

«Артур любит выступать и выигрывать, но первое место в его жизни занимает религия. Он сказал мне после боя: «Бог дал нам 21 победу. А теперь испытывает нас поражением. Мы вернёмся», — сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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