Тренер Бивола выступил против немедленной трилогии с Бетербиевым

Геннадий Машьянов, тренер нового абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, выступил против незамедлительной трилогии с Артуром Бетербиевым.

«Нужна ли незамедлительная трилогия? Нет, не нужна. Я вам так скажу — эта дилогия скоропостижно исполнилась. После таких тяжёлых боев людям необходимо отдохнуть, восстановиться, осмыслить что-то, прийти в себя. Да, трилогия, может быть, нужна, но не сейчас», — сказал Машьянов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.