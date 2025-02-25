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Энтони Ярд заявил, что Бивол не победил в реванше с Бетербиевым

Энтони Ярд заявил, что Бивол не победил в реванше с Бетербиевым
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Бывший претендент на мировые титулы в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) британец Энтони Ярд высказался о прошедшем реванше между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Думаю, это была ничья или победа Бетербиева. Мне показалось так. Вся арена была за Бивола. Но поединок прошёл на высочайшем уровне. Смысл спорить о победителе? Хотя лично я отдал бы ничью или победу Артуру», — сказал Ярд в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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