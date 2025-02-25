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Тренер Бетербиева: большую часть боя Бивол убегал

Тренер Бетербиева: большую часть боя Бивол убегал
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Марк Рэмси, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, прокомментировал поражение подопечного в реванше с Дмитрием Биволом.

«Бивол большую часть времени убегал. Он не хотел столкнуться с Артуром, он бегал, выжидая удачного момента, чтобы бить навстречу. Он хорошо справился, у него были силы… Он хорошо провёл бой.

Можно ли считать это работой вторым номером? Нет, он убегал. Для меня он убегал, мы очевидно видели льва и кролика в этом бою. Однако этого недостаточно. Что Бивол делал хорошо, так это заставлял Артура промахиваться», — сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

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