Рафаэль Физиев вызвался заменить Хукера в бою с Гэтжи на UFC 313

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев заявил о готовности заменить австралийца Дэна Хукера в бою с американцем Джастином Гэтжи, запланированном на турнир UFC 313 в Лас-Вегасе (США). Напомним, ранее прошёл слух, что Хукер снялся с поединка.

«Давай повторим, Джастин», – написал Физиев.

Отметим, что Гэтжи и Физиев уже встречались в клетке. Поединок бойцов состоялся на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов. Поражение стало для Физиева третьим в престижнейшей организации мира.

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