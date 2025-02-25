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Деметриус Джонсон призвал Сехудо завершить карьеру

Деметриус Джонсон призвал Сехудо завершить карьеру
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Экс-чемпион UFC и ONE FC американец Деметриус Джонсон считает, что его бывший соперник и соотечественник Генри Сехудо должен завершить профессиональную карьеру.

«Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру. У него отличный подкаст с Камару Усманом… У него двое прекрасных детей, прекрасная жена и бизнес. Ему не нужно драться и рисковать своим здоровьем», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

Генри Сехудо 38 лет. Американец является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) дивизионах. В своём последнем бою на UFC Fight Night 252 в феврале Сехудо уступил решением китайцу Сонг Ядонгу.

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