Деметриус Джонсон призвал Сехудо завершить карьеру

Экс-чемпион UFC и ONE FC американец Деметриус Джонсон считает, что его бывший соперник и соотечественник Генри Сехудо должен завершить профессиональную карьеру.

«Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру. У него отличный подкаст с Камару Усманом… У него двое прекрасных детей, прекрасная жена и бизнес. Ему не нужно драться и рисковать своим здоровьем», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

Генри Сехудо 38 лет. Американец является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) дивизионах. В своём последнем бою на UFC Fight Night 252 в феврале Сехудо уступил решением китайцу Сонг Ядонгу.