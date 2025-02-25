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Дана Уайт ответил, как относится к решению Топурии перейти в лёгкий вес UFC

Дана Уайт ответил, как относится к решению Топурии перейти в лёгкий вес UFC
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал решение чемпиона организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузина Илии Топурии перейти в лёгкий дивизион (до 70 кг) и оставить титул.

«Он сам сделал это. Он сказал: «Я сделал всё, что мог, и готов двигаться дальше». И он оставил титул. Он сказал, что не должен лишать кого-либо возможности. Я уважаю парней, когда они так поступают.

Думаю, он почувствовал, что добился всего. Посмотрите, кого он побил и как он это сделал. Не думаю, что он хотел и дальше гонять вес», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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