Дана Уайт ответил, как относится к решению Топурии перейти в лёгкий вес UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал решение чемпиона организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузина Илии Топурии перейти в лёгкий дивизион (до 70 кг) и оставить титул.

«Он сам сделал это. Он сказал: «Я сделал всё, что мог, и готов двигаться дальше». И он оставил титул. Он сказал, что не должен лишать кого-либо возможности. Я уважаю парней, когда они так поступают.

Думаю, он почувствовал, что добился всего. Посмотрите, кого он побил и как он это сделал. Не думаю, что он хотел и дальше гонять вес», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Материалы по теме Хукер: UFC отобрал у Топурии титул, чтобы показать силу

Российский боец посёк чемпиона UFC Илию Топурию