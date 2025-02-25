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Зубайра Тухугов обратился к Бетербиеву после его поражения в бою с Биволом

Зубайра Тухугов обратился к Бетербиеву после его поражения в бою с Биволом
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Россиянин Зубайра Тухугов поддержал боксёра Артура Бетербиева, потерпевшего поражение в поединке с Дмитрием Биволом.

«Брат, Артур, ты настоящий чемпион и достойный представитель своего народа. Ты навсегда вписал своё имя в историю мирового профессионального спорта. Ты феноменальный спортсмен, который достиг невероятных высот в боксе. Ты абсолютный чемпион, которому нечего доказывать! Мы гордимся тобой», — написал Тухугов на своей странице в социальных сетях.

Бивол и Бетербиев встречались в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продолжался всю дистанцию и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов. Благодаря этому успеху Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

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