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Непобеждённый россиянин Туков выступит на «Ночи чемпионов IBA» 7 марта в Москве

Обладатель пояса WBA International россиянин Вадим Туков (15-0, КО 6) проведет рейтинговый бой в весе до 75 кг против не знающего поражений шведа Адама Белалиа (9-0, КО 5).

В соглавном событии обладатель пояса EBP в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) россиянин Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16) встретится с выступающим за Сербию Павлом Федоровым (3-0, КО 1).

Возглавит шоу бой олимпийского чемпиона-2020 Альберта Батыргазиева (11-0, КО 8), который будет защищать пояса временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе (до 59 кг) и титула чемпиона IBA в весе до 60 кг против аргентинца Нери Круза Ромеро (18-0, КО 10).

Кард турнира:

До 60 кг, 6 раундов: Аршак Товмасян (Россия) — Абдували Бурибоев (11-0, КО 9, Узбекистан);

До 71 кг, 8 раундов: Шохаббос Шукуров (6-1, КО 2, Россия) — Леандро Санчес (16-1-1, КО 11, Венесуэла);

До 80 кг, 6 раундов: Чеэрав Ашалаев (Россия) – Юсуф Чангалаве (Танзания);

До 75 кг, 6 раундов: Вадим Туков (15-0, КО 6, Россия) – Адам Белалиа (9-0, КО 5, Швеция);

Свыше 92 кг, 6 раундов: Рамазан Карнукаев (Россия) — Давлат Болтаев (4-0, КО 2, Таджикистан);

До 71 кг, 6 раундов: Юрии Осипов (4-0, КО 3, Россия) — Роньель Иглесиас (4-0, КО 3, Куба);

До 63,5 кг, 8 раундов: Георгии Челохсаев (24-2-1, КО 16, Россия) – Павел Федоров (3-0, КО 1, Сербия);

До 58,9 кг, 12 раундов: Альберт Батыргазиев (11-0, КО 8, Россия) — Нери Круза Ромеро (18-0, КО 10, Аргентина).