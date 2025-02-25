Ренато Мойкано: буду готов выйти против Гэтжи, если мне позвонят

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано выразил заинтересованность в том, чтобы провести бой с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 313, который пройдёт 9 марта в Лас-Вегасе.

«Две недели до боя — звучит хорошо! У меня достаточно времени, чтобы провести два или три спарринга. Буду готов выйти против Гэтжи, если мне позвонят», — написал Мойкано на своей странице в социальных сетях.

Сегодня стало известно, что изначальный соперник Гэтжи — представитель Новой Зеландии Дэн Хукер — травмировал руку, поэтому был вынужден сняться с боя.