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Ренато Мойкано: буду готов выйти против Гэтжи, если мне позвонят

Ренато Мойкано: буду готов выйти против Гэтжи, если мне позвонят
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано выразил заинтересованность в том, чтобы провести бой с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 313, который пройдёт 9 марта в Лас-Вегасе.

«Две недели до боя — звучит хорошо! У меня достаточно времени, чтобы провести два или три спарринга. Буду готов выйти против Гэтжи, если мне позвонят», — написал Мойкано на своей странице в социальных сетях.

Сегодня стало известно, что изначальный соперник Гэтжи — представитель Новой Зеландии Дэн Хукер — травмировал руку, поэтому был вынужден сняться с боя.

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Источник: Дэн Хукер снялся с боя с Джастином Гэтжи на UFC 313
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