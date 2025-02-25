Пэдди Пимблетт: Топурия — карлик. Переход в лёгкий вес — это крах его карьеры

Топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт подверг критике решение бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии подняться в лёгкий дивизион.

«Топурия – карлик, он не легковес. Ему следовало остаться в полулёгком весе. Переход Илии в лёгкий вес – это крах его карьеры», – сказал Пимблетт в подкасте Round Eight Boxing.

Напомним, 20 февраля президент UFC Дана Уайт сообщил, что Топурия оставляет титул чемпиона UFC в полулёгком весе и переходит на регулярную основу в лёгкий вес.

Ранее Пэдди Пимблетт выразил заинтересованность в поединке с Конором Макгрегором.