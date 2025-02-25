Матеуш Гамрот вызвался заменить Хукера в бою с Гэтжи

Топовый польский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Матеуш Гамрот заявил о желании заменить представителя Новой Зеландии Дэна Хукера в поединке с бывшим обладателем временного чемпионского пояса UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который пройдёт 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313.

«Мой бой с Хукером был весьма близким и ему повезло с судьями. Пора это исправить и доказать в бою с Джастином», — написал Гамрот на своей странице в социальных сетях.

Сегодня стало известно, что новозеландский атлет травмировал руку в тренировочном лагере, поэтому был вынужден сняться с боя.