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Матеуш Гамрот вылетел в США для подготовки к бою с Гэтжи — инсайдер

Матеуш Гамрот вылетел в США для подготовки к бою с Гэтжи — инсайдер
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Топовый польский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Матеуш Гамрот вылетел в США для подготовки к бою с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Об этом сообщает журналист издания Polsat Sport Павел Штрабек на своей странице в социальных сетях.

Согласно его информации, Гамрот вылетел, чтобы начать тренировочный лагерь к потенциальному выходу на бой против Гэтжи, поскольку хочет подготовить организм к возможному поединку.

Сегодня стало известно, что изначальный соперник Гэтжи — представитель Новой Зеландии Дэн Хукер — травмировал руку, поэтому был вынужден сняться с боя.

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