Жозе Альдо проведёт следующий бой на UFC 315. Назван соперник — инсайдер

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Член Зала славы UFC и бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) бразилец Жозе Альдо проведёт следующий бой против 13-го номера рейтинга лучших бойцов UFC в легчайшем весе представителя Канады Амайна Захаби. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях журналист Бенуа Бодуан.

Согласно имеющейся информации, поединок Альдо и Захаби состоится на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 307, бразильский атлет уступил раздельным решением судей по итогу трёх раундов представителю США Маурио Баутисте.

Айман Захаби дебютировал в UFC в 2017 году и в данный момент идёт на серии из пяти побед, одолев в последнем поединке бразильца Педро Муньоса единогласным решением судей.