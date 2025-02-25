Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жозе Альдо проведёт следующий бой на UFC 315. Назван соперник — инсайдер

Жозе Альдо проведёт следующий бой на UFC 315. Назван соперник — инсайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы UFC и бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) бразилец Жозе Альдо проведёт следующий бой против 13-го номера рейтинга лучших бойцов UFC в легчайшем весе представителя Канады Амайна Захаби. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях журналист Бенуа Бодуан.

Согласно имеющейся информации, поединок Альдо и Захаби состоится на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 307, бразильский атлет уступил раздельным решением судей по итогу трёх раундов представителю США Маурио Баутисте.

Айман Захаби дебютировал в UFC в 2017 году и в данный момент идёт на серии из пяти побед, одолев в последнем поединке бразильца Педро Муньоса единогласным решением судей.

Материалы по теме
Дана Уайт ответил, как относится к решению Топурии перейти в лёгкий вес UFC
Комментарии
Новости. UFC
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android