Тренер Бивола: Дмитрий может нокаутировать Артура Бетербиева в третьем бою

Дмитрий Кириллов, являющийся тренером абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, заявил, что его подопечный может нокаутировать в третьем поединке бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Артура Бетербиева.

«Если какие-то сомнения есть, чтобы их развеять, будет здорово сделать трилогию. Захочет ли Бетербиев? Думаю, да: и вызов, и заработать, и доказать. Дмитрий готов защищать пояса с любым боксёром: Бетербиев или тот, с кем договорятся. В этом бою Бивол уже окончательно «нашёл» Артура. Максимально близко приблизился к своей работе, и в следующий раз может нокаутировать Бетербиева», — приводит слова Кириллова портал MMA.Metaratings.

Напомним, боксёры уже дважды встречались в ринге. В первом поединке победу большинством решений судей одержал Артур, а в реванше — Дмитрий.