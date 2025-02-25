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Теренс Кроуфорд: победа над Канело закрепит мой статус величайшего боксёра в истории

Теренс Кроуфорд: победа над Канело закрепит мой статус величайшего боксёра в истории
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Чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд объяснил, как победа над бывшим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом повлияет на его наследие.

«Как победа над Канело повлияет на моё наследие? Если я побью его, то займу место в пятёрке величайших боксёров в истории. Это будет подъём на три весовых категории и бой с, возможно, одним из лучших мексиканцев в его пиковых кондициях. Победа в этом бою укрепит мой статус величайшего боксёра в истории», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.

Ранее Теренс Кроуфорд оценил победу Бивола в реванше с Бетербиевым.

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