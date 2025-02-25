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«Я тебя порву». Генри Сехудо бросил вызов Петру Яну на русском языке

«Я тебя порву». Генри Сехудо бросил вызов Петру Яну на русском языке
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо бросил вызов экс-обладателю титула UFC в категории до 61 кг россиянину Петру Яну на русском языке.

«Эй, Пётр, давай по-русски. [Я] Генри Сехудо олимпийский чемпион и чемпион UFC. Я тебя порву», — сказал Сехудо в эфире подкаста Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 252, Сехудо разделил октагон с топовым китайским бойцом UFC Сонг Ядонгом. Бой завершился остановкой в четвёртом раунде из-за отказа Генри продолжать бой после случайного тычка в глаз. Однако, поскольку прошло три раунда, техническим решением судей (29-28, 29-28, 30-27) победа была присуждена Ядонгу.

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