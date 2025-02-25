Тренер Бивола оценил идею провести третий бой между его подопечным и Бетербиевым в Москве

Дмитрий Кириллов, являющийся тренером абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, высказался насчёт предложения главы Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умара Кремлёва провести третий бой между его подопечным и бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым в Москве.

«Если мы услышали такого желание от Умара Назаровича Кремлёва, надеюсь, что в воздух было сказано, и возможность боя в Москве есть. Будет здорово. Исторический бой. Уверен, что это имеет место быть, и организация поединка может пройти в Москве», – приводит слова Кириллова портал MMA.Metaratings.ru.