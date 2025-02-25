Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Бивола оценил идею провести третий бой между его подопечным и Бетербиевым в Москве

Тренер Бивола оценил идею провести третий бой между его подопечным и Бетербиевым в Москве
Комментарии

Дмитрий Кириллов, являющийся тренером абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, высказался насчёт предложения главы Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умара Кремлёва провести третий бой между его подопечным и бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым в Москве.

«Если мы услышали такого желание от Умара Назаровича Кремлёва, надеюсь, что в воздух было сказано, и возможность боя в Москве есть. Будет здорово. Исторический бой. Уверен, что это имеет место быть, и организация поединка может пройти в Москве», – приводит слова Кириллова портал MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Умар Кремлёв готов организовать трилогию Бивола и Бетербиева в Москве
Комментарии
Новости. Профессиональный бокс
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android