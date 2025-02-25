«Надо потушить кое-кого». Ислам Махачев опубликовал свежее фото

Действующий обладатель титула чемпиона UFC в лёгком весе российский боец Ислам Махачев опубликовал в социальных сетях новый пост. Дагестанец сфотографировался возле стойки с огнетушителями.

«Надо потушить кое-кого», — подписал свой снимок Махачев.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

Когда пройдёт следующий бой Махачева и с кем, пока неизвестно. В комментариях к посту Ислама болельщики предположили, что новой публикацией россиянин интригует публику перед анонсом своего следующего боя.