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Джастин Гэтжи отреагировал на снятие Дэна Хукера с боя против него

Джастин Гэтжи отреагировал на снятие Дэна Хукера с боя против него
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Бывший временный обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи отреагировал на снятие топового новозеландского бойца Дэна Хукера с боя против него, который должен был стать соглавным событием турнира UFC 313.

«Хукер выбыл, жду нового соперника», — приводит слова Гэтжи аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Гэтжи разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) соотечественником Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Благословлённого нокаутом в пятом раунде.

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