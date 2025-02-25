Джастин Гэтжи отреагировал на снятие Дэна Хукера с боя против него

Бывший временный обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи отреагировал на снятие топового новозеландского бойца Дэна Хукера с боя против него, который должен был стать соглавным событием турнира UFC 313.

«Хукер выбыл, жду нового соперника», — приводит слова Гэтжи аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Гэтжи разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) соотечественником Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Благословлённого нокаутом в пятом раунде.