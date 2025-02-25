PFL анонсировала Гран-при в среднем весе с участием россиянина и брата Леона Эдвардса

Североамериканский промоушен PFL анонсировал Гран-при в среднем весе (до 84 кг), который пройдёт в 2025 году, с участием россиянина Мурада Рамазанова, бывшего чемпиона Гран-при PFL в полутяжёлом весе американца Импы Касанганая, а также экс-претендента на титул чемпиона Bellator в среднем весе англичанина Фабиана Эдвардса.

Кроме того, в Гран-при примут участие швед Садибу Си, американцы Далтон Роста и Джош Сильвер, а также канадец Аарон Джеффри и англичанин Майк Шипман. Четвертьфинал Гран-при состоится 19 апреля.

Фото: Пресс-служба PFL

Ранее пресс-служба PFL объявила список участников Гран-при лиги в легчайшем дивизионе.