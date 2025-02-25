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Джозеф Спенсер: безусловно, могу нокаутировать Тима Цзю

Джозеф Спенсер: безусловно, могу нокаутировать Тима Цзю
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24-летний американец Джозеф Спенсер (19-1, 11 KO) высказался насчёт предстоящего поединка с бывшим чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимом Цзю (24-2, 17 KO). Их бой состоится 6 апреля в Австралии.

«Бой с Тимофеем Цзю имеет огромное значение для моей карьеры. Многие будут следить за ним, чтобы понять, сможет ли Тим вернуться на прежний уровень. В этом бою я буду аутсайдером в глазах публики. Люди воспримут это как шанс для Тима реабилитировать свою карьеру. Однако, когда я выйду в ринг и сделаю всё возможное, чтобы одержать победу, обязательно продемонстрирую свою лучшую форму, которую ещё не показывал.

Чувствую, что победа над Цзю откроет передо мной двери для участия в более масштабных поединках и достижения моей конечной цели — завоевания титула. Я хочу этого боя даже больше, чем, вероятно, когда-либо желал поединка раньше. Действительно жажду победы в этой встрече.

Я убеждён, что смогу победить его, потому что считаю себя более сильным боксёром. Верю, что во всех аспектах являюсь лучшим бойцом, чем Цзю.

Что касается его слабостей, то чувствую, что в нём живёт дух воина. Это может быть как его сильной стороной, так и недостатком — всё зависит от того, как он использует свои способности. У меня будет лучший план на бой, и Тимофей не сможет противостоять тому, что мы готовим для него.

Если смогу правильно ударить его по подбородку, то уложу ли его на настил? Да, безусловно. Готов сразиться с ним, независимо от того, каким будет исход — решение судей, остановка доктором или нокаут. Нокаут — это всегда захватывающее зрелище, но не думаю, что только потому, что он был нокаутирован в своём последнем бою, мне будет легче победить его тем же способом.

Я подхожу к этому поединку так же, как и к любому другому. Выполню свой план и проведу бой на высшем уровне. И если нокаутирую Тима, то так тому и быть», — приводит слова Спенсера портал BoxingScene.

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