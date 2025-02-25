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Кёртис Блэйдс: Волков был лучше Гана в реванше. Не возражал бы, если бы ему отдали победу

Кёртис Блэйдс: Волков был лучше Гана в реванше. Не возражал бы, если бы ему отдали победу
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе американец Кёртис Блэйдс высказался насчёт реванша между топовым российским бойцом UFC Александром Волковым и экс-обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

«Волков лучше [Сириля] Гана, поэтому я бы не возражал, если бы победу одержал Александр», — приводит слова Блэйдса портал Middle Easy.

Напомним, бой между Волковым и Ганом состоялся в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился все три раунда и завершился победой французского атлета раздельным решением судей.

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