Кёртис Блэйдс: Волков был лучше Гана в реванше. Не возражал бы, если бы ему отдали победу

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе американец Кёртис Блэйдс высказался насчёт реванша между топовым российским бойцом UFC Александром Волковым и экс-обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом.

«Волков лучше [Сириля] Гана, поэтому я бы не возражал, если бы победу одержал Александр», — приводит слова Блэйдса портал Middle Easy.

Напомним, бой между Волковым и Ганом состоялся в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился все три раунда и завершился победой французского атлета раздельным решением судей.