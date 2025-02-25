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Тим Цзю: стремлюсь к искуплению. Бой со Спенсером станет самым важным в моей карьере

Тим Цзю: стремлюсь к искуплению. Бой со Спенсером станет самым важным в моей карьере
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю (24-2, 17 KO) высказался насчёт предстоящего поединка с американцем Джозефом Спенсером (19-1, 11 KO), который состоится 6 апреля в Австралии.

«Это самый важный поединок в моей карьере. Он определит, куда я вернусь и как будет развиваться мой путь.
Поймите, мы занимаемся этим спортом, чтобы постоянно бросать себе вызовы, и я жаждал серьёзного испытания. Когда мне предложили этот бой, без колебаний согласился. Не хочу тратить много времени на возвращение на вершину. Чем короче путь, тем с более сильными соперниками придётся столкнуться. Я стремлюсь к искуплению», — приводит слова Цзю журнал The Ring.

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