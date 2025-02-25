«Бой великих людей». Джошуа назвал боксёра, с которым хотел бы подраться в следующем бою

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super британец Энтони Джошуа заявил о желании подраться с бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Я чувствую, что это [бой с Тайсоном Фьюри] лучший бой для меня. Люди могут говорить о моём поединке с Джозефом Паркером, но не знаю. Бой с Фьюри — это отличный поединок с коммерческой точки зрения, это противостояние между двумя великими людьми. Так что, я считаю, в этом есть смысл. Можно сказать, что на это ушли годы. Но послушайте, супертяжёлый вес процветает. Будет один победитель и один проигравший. Настоящее кровопролитие», — приводит слова Джошуа портал Give me Sport.