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«Бой великих людей». Джошуа назвал боксёра, с которым хотел бы подраться в следующем бою

«Бой великих людей». Джошуа назвал боксёра, с которым хотел бы подраться в следующем бою
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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super британец Энтони Джошуа заявил о желании подраться с бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Я чувствую, что это [бой с Тайсоном Фьюри] лучший бой для меня. Люди могут говорить о моём поединке с Джозефом Паркером, но не знаю. Бой с Фьюри — это отличный поединок с коммерческой точки зрения, это противостояние между двумя великими людьми. Так что, я считаю, в этом есть смысл. Можно сказать, что на это ушли годы. Но послушайте, супертяжёлый вес процветает. Будет один победитель и один проигравший. Настоящее кровопролитие», — приводит слова Джошуа портал Give me Sport.

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