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Промоутер Бивола ответил, кто станет следующим соперником Дмитрия. Это не Бетербиев

Промоутер Бивола ответил, кто станет следующим соперником Дмитрия. Это не Бетербиев
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Британец Эдди Хирн, являющийся сопромоутером абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, раскрыл, кто станет следующим оппонентом его подопечного.

«Турки Аль аш-Шейх призвал организовать бой между Энтони Ярдом и Каллумом Смитом. Но мы нацелены на бой между Дмитрием Биволом и Смитом за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе», — приводит слова Хирна портал Liverpool Echo.

Напомним, Каллуму Смиту 34 года. Он является временным чемпионом WBO в полутяжёлом весе. В качестве профессионала дебютировал на ринге в 2012 году. За это время Смит одержал 31 победу (22 КО/ТКО), а также потерпел два поражения. На данный момент Каллум идёт на серии из двух побед.

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