«На уровне боя Али и Формана». Американский чемпион — о победе Бивола над Бетербиевым

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Тимоти Брэдли оценил победу Дмитрия Бивола в реванше с Артуром Бетербиевым.

«Бивол… Вау! Это, вероятно, одна из лучших стратегий, что я видел, со времён боя Али – Форман. Это было на сопоставимом уровне. В четвёртом, пятом, шестом и седьмом раунде Бетербиев начал ускоряться. И Бивол практически повторил последние три раунда их первого боя, в котором он проиграл.

Он дал Бетербиеву почувствовать себя комфортно, позволил ему разбросать руки. Бивол понял, что если он выдержал все удары Бетербиева в первый раз, то сделает это и сейчас. И в середине боя он сбросил газ, он понизил передачу.

Подумайте, когда машина едет по склону, вы понижаете передачу. Так вы добиваетесь контроля. И это сделал Бивол, он замедлился и сосредоточился на защите, позволив Бетербиеву нанести удар. Не забывайте, Бетербиеву 40 лет. Он не торопился в первом бою, однако на этот раз быстро стартовал, и Бивол ожидал этого. В середине боя сохранил силы. И в седьмом раунде начал упираться», — сказал Брэдли на своем YouTube-канале.