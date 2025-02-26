«Волшебный бокс». Тедди Атлас оценил победу Бивола над Бетербиевым

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о прошедшем реванше между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Абсолютно волшебный бокс Бивола. Бетербиев наконец проиграл. Рано или поздно, но это случается. Не всегда, но очень часто. Это не случилось с Флойдом Мейвезером, с Рокки Марчиано. Но великому боксёру Бетербиеву пришлось встретиться с поражением», – сказал Атлас на своём YouTube-канале.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.