Катмен Бетербиева назвал боксёра, способного победить Бивола

Расс Абнер, катмен бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, назвал боксёра, который, по его мнению, имеет шансы на победу над действующим лидером дивизиона Дмитрием Биволом.

«У Бенавидеса есть шанс. Мне нравится Бенавидес, и я считаю, что у него есть стиль, который может быть проблемой. Так или иначе, а это будет захватывающе! Поставьте Бенавидеса против Бивола или Бетербиева, неважно, и это будет кандидат на «Бой года», — сказал Абнер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.