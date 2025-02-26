Перейра провёл тренировку с Ниной Драмой перед боем с Анкалаевым

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра продолжает подготовку к поединку с первым номером рейтинга россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

Бразилец провёл тренировку со звёздным видеоблогером Ниной Мари Даниэль, более известной как Нина Драма, приобретшей известность благодаря шуточным интервью с бойцами MMA.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.