Тим Цзю: Бетербиев хорошо дрался три раунда, но затем замедлился вдвое
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался о прошедшем реванше между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
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Дмитрий Бивол
«Топовый бой. Бетербиев здорово дрался с третьего раунда по шестой. Но затем замедлился вдвое. Конкурентный бой, я получил удовольствие от просмотра», — сказал Цзю в интервью Джею Макаллистеру.
Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.
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