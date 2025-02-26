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Экс-чемпион UFC Уиттакер заявил о желании сразиться со Стриклендом

Экс-чемпион UFC Уиттакер заявил о желании сразиться со Стриклендом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер заявил о желании провести поединок ещё с одним экс-чемпионом дивизиона — американцем Шоном Стриклендом.

«Поединок с Шоном Стриклендом выглядит наиболее логичным, мы давно входим в элиту дивизиона, но по различным причинам ещё не встречались в клетке. Сейчас это наиболее вероятный бой, и мне он нравится», — сказал Уиттакер в интервью Энтони Смиту.

В своем последнем бою на UFC 308 в октябре Уиттакер досрочно проиграл Хамзату Чимаеву. Стрикленд на UFC 312 в феврале уступил в реванше действующему чемпиону южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

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