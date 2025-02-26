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Тренер Бивола — об отказе Бетербиева жать руку после реванша: это проявление слабости

Тренер Бивола — об отказе Бетербиева жать руку после реванша: это проявление слабости
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Дмитрий Кириллов, член тренерского штаба абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, прокомментировал нежелание Артура Бетербиева жать руку его боксёру после реванша.

«Как я понял, он сказал фразу: «Пожмём руки после третьего боя». Если это так, он не пожал руку, потому что история не закончена. Он готов драться. Всё равно это некое проявление слабости и неуважения к сопернику, когда тебе не протягивают руку. Наверное, это связано с раскруткой третьего боя», — приводит слова Кириллова издание MMA.Metaratings.ru.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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