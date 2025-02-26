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Чендлер отреагировал на слух, что он может заменить Хукера в бою с Гэтжи на UFC 313

Чендлер отреагировал на слух, что он может заменить Хукера в бою с Гэтжи на UFC 313
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер прокомментировал слух о том, что он может заменить австралийца Дэна Хукера в поединке с Джастином Гэтжи, запланированном на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Я ценю интерес… Но у меня уже есть соперник и дата. Расстроен из-за Гэтжи… Но я знаю, что он сразится с любым… Мы увидим его бой в назначенную дату. Что же касается меня… UFC 314 будет огненным», — написал Чендлер в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее о готовности сразиться с Гэтжи заявил бывший соперник американца Рафаэль Физиев.

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