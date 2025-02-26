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Гвоздик заявил, что нацелен на титульный бой после поражения от Бенавидеса

Гвоздик заявил, что нацелен на титульный бой после поражения от Бенавидеса
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик заявил о готовности провести поединок с новым временным чемпионом WBO британцем Каллумом Смитом.

«Я хочу драться с лучшими, это Бивол и Бетербиев, но они заняты, поскольку нацелены на третий бой. Бенавидес и Моррелл — самые большие имена. Каллум Смит стал чемпионом. Это бой мечты, и я бы хотел его устроить», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Manouk Akopyan.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Гвоздик уступил единогласным решением американцу Дэвиду Бенавидесу. Смит в феврале победил единогласным решением соотечественника Джошуа Буатси, став обязательным претендентом по версии WBO.

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