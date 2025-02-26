Тим Цзю оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался о возможном поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Это хороший бой, Кроуфорд очень умён. Мы видели, что сделал Флойд Мейвезер с Канело. У Кроуфорда есть IQ, чтобы победить. Ему нужно боксировать. Никто не хочет драться с Канело», — сказал Цзю в интервью Джею Макаллистеру.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).