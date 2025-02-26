Дэн Хукер назвал причину отказа от боя с Гэтжи на UFC 313

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) австралиец Дэн Хукер назвал причину отказа от поединка с американцем Джастином Гэтжи, который должен был состояться на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Одна из моих лап не в порядке. Я спарринговал как обычно, выбрасывал хуки, бросал бомбы на дальней дистанции и зацепил макушку одного из парней костяшкой. Я не зацикливался на этом, но меня отправили в больницу, и мне сказали, что моя рука сломана», — сказал Хукер в интервью Sky Sports New Zealand.

Ранее о готовности сразиться с Гэтжи на UFC 313 заявил бывший соперник американца Рафаэль Физиев.