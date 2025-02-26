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Кормье назвал бойца, с которым могли бы подраться Адесанья и Уиттакер

Кормье назвал бойца, с которым могли бы подраться Адесанья и Уиттакер
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье считает, что девятый номер рейтинга в среднем весе (до 84 кг) американец Энтони Эрнандес может получить звёздного соперника в следующем бою.

«Эрнандес – не шутки, он побил Брендана Аллена после побед над [Мишелем] Перейрой, Копыловым и Шахбазяном. Он идёт на серии из четырёх побед, три из которых – досрочные. Пришло время выставить этого парня против кого-то серьёзного.

Получится ли заставить такого парня, как Адесанья, драться с ним? Это классическая история. У нас есть Веттори, Каннонье, Борральо и Уиттакер. Получится ли заставить Уиттакера и Адесанью подраться с этим парнем?» — сказал Кормье в эфире ESPN.

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