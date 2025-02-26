Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал слухи о процедуре допуска российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2026 года, якобы начатой Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Печально видеть такие новости, а точнее — такую подачу: с восторгом говорить о том, что кто-то кого-то ждёт, НО в нейтральном статусе.

Флаг и гимн для спортсмена — это его сердце и душа. Такие заявления не что иное, как обычная игра на фоне текущей обстановки. Заявления МОК, а точнее, Томаса Баха и его жалких приспешников, являющихся лишь марионетками, по-прежнему остаются политизированными и основанными лишь на ситуации вокруг диалога между двумя мировыми лидерами: Владимиром Владимировичем Путиным и Дональдом Трампом, благодаря которым я уверен, что вскоре всё наладится.

В данном случае подчёркиваю, что именно Томас Бах продолжает оставаться политической проституткой, меняющей своё мнение по дуновению ветра. Только боксёры показали независимость и отстояли право на флаг и гимн для всех стран и спортсменов. Уверен, что в скором времени мы добьёмся полного возвращения спорта, независимого от политики!» — написал Кремлёв в социальных сетях.